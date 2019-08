Le bevande gassate light potrebbero essere peggiori delle versioni zuccherate: aumentano il rischio di malattie e anche l’appetito

Se pensavate che passare dalle bevande gassate normali a quelle light fosse una scelta salutare, sembra invece che abbiate peggiorato la situazione. Nonostante possano avere meno calorie, si ritiene che i dolcificanti utilizzati nelle bevande light per sostituire lo zucchero siano collegati ad una serie di cattive condizioni di salute, secondo un nuovo studio degli scienziati dell’Albert Einstein College of Medicine del Bronx, a New York. Secondo gli esperti, le bevande dietetiche potrebbero aumentare il rischio di infarto, ictus e persino demenza.

Il loro studio, pubblicato sulla rivista Stroke, sembra dimostrare che bere due o più lattine al giorno di bevande dietetiche aumenta il rischio di ictus di un quarto e di malattie cardiache di un terzo. Il rischio di morte precoce, rispetto alle persone che non ne bevono mai, è del 16% più alto per i consumatori di bevande light.

La Dott.ssa Yasmin Mossavar-Rahmani, autrice principale dello studio, ha sottolineato che la loro ricerca suggerisce un collegamento allo sviluppo delle condizioni ma non prova che siano una causa diretta. “Molte persone con le migliori intenzioni, soprattutto quelle in sovrappeso o obese, bevono bevande zuccherate con poche calorie per ridurre le calorie nella loro dieta. La nostra ricerca e altri studi osservazionali hanno dimostrato che le bevande zuccherate artificialmente potrebbero non essere innocue e che un alto consumo è associato ad un rischio maggiore di ictus e malattie cardiache”, ha aggiunto.

Secondo un altro studio, pubblicato su Medical News Daily, consumare i dolcificanti, come saccarina e aspartame, può portare a maggiori sensazioni di fame, causando il desiderio di altre cose dolci e aumentando l’appetito. Gli scienziati del Massachusetts General Hospital hanno scoperto che questi tipi di dolcificanti artificiali possono far cedere le persone a questi desideri, portando quindi ad abbuffate che potrebbero esporle ad un rischio maggiore di condizioni come obesità e diabete.

Tracy Parker, dietologa della British Heart Foundation, ha spiegato che sono necessari ulteriori studi sull’argomento: “È noto a tutti il fatto che le bevande zuccherate non facciano male solo ai denti, ma l’eccesso di calorie può farci prendere peso, aumentando il rischio di infarto o ictus. Nonostante questo studio suggerisca giustamente che le bevande dietetiche non facciano bene, è osservazionale. Questo significa che non sappiamo perché queste bevande potrebbero essere collegate ad un maggior rischio di infarto e malattie circolatorie. Per comprendere in maniera definitiva il collegamento tra bevande light e rischio di malattie, sono necessari ulteriori studi. Ma questo non significa che siete fuori pericolo. Mettete giù le bevande zuccherate e scambiatele con l’acqua. Il corpo ringrazierà”.