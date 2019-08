Atterraggio d’emergenza per un volo British Airways: fumo in cabina, “sembrava un film horror”

Paura per i passeggeri di un volo British Airways che ha dovuto effettuare un atterraggio di emergenza a Valencia in Spagna, per fumo in cabina. Lo scrive il Daily Mail. Il padre di un passeggero ha dichiarato al Mirror Online che “sembra che abbiano volato per 10 minuti con la cabina piena di fumo. Non hanno avuto nessuna informazione da parte dell’equipaggio e le maschere con l’ossigeno non si sono aperte”.

In alcune immagini postate online di vedono i turisti che scendono dagli scivoli di emergenza. Lucy Brown, una passeggera, ha twittato: “Un’esperienza terribile con British Airways sul volo per Valencia. Sembrava un film dell’orrore. Per fortuna tutti salvi. Il volo si era riempito di fumo e ha dovuto fare un’evacuazione d’emergenza”.