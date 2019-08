Calabria, barca incagliata ai Laghi di Sibari: soccorsa dalla finanza

Paura in Calabria dove una barca era rimasta incagliata ai Laghi di Sibari. L’equipaggio di una vedetta costiera del Reparto Operativo Aeronavale di Vibo Valentia della guardia di finanza, di stanza presso la Sezione operativa navale di Corigliano Calabro (Cosenza), durante una crociera di servizio ha intercettato una richiesta di soccorso inoltrata da diportisti in difficoltà a bordo di una barca a vela, con motore in avaria, incagliata sugli scogli del Canale degli Stombi, all’ingresso dei Laghi di Sibari (Cosenza).

Raggiunto il natante, sul quale erano presenti cinque adulti e un minore, visibilmente scossi dall’accaduto, nonostante le avverse condizioni meteo-marine presenti in zona, i finanzieri sono riusciti a disincagliare la barca a vela, a ripristinare l’efficienza del motore e a trasferire gli occupanti presso un approdo sicuro all’interno dei Laghi di Sibari.