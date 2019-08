Calcio: Palermo, Orlando incontra Di Piazza e Mirri

Palermo, 9 ago. (AdnKronos) – Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando ha incontrato ieri, a Palazzo delle Aquile, il vice presidente del Palermo calcio Tony Di Piazza, accompagnato dal presidente Daniele Mirri. Il sindaco ha ringraziato Di Piazza “per l’impegno assunto e per la passione dimostrata che, insieme a quelli della famiglia Mirri, hanno permesso di ripartire e di restituire fiducia ai tifosi palermitani, pur nel disappunto di una ripartenza dalla serie D”.

Orlando ha confermato che lunedì prossimo sarà a Petralia per assistere alla prima partita di allenamento della squadra e per “augurare, a nome di tutta la città, buon lavoro ad un gruppo di sportivi e tecnici che stanno partecipando ad una bella ed importante sfida”.