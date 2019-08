In Molise il caldo torrido non accenna ad allentare la sua morsa. Alle 14 di oggi a Campobasso si sono registrati +36°C mentre in nottata la temperatura non è scesa al di sotto dei +24°C. Anche per domani, 13 agosto, la Protezione civile regionale ha emesso un bollettino meteo con allerta ‘rossa’ valido per tutta la regione. Per un po’ di sollievo bisognerà attendere mercoledì quando, secondo gli esperti, correnti da nord e possibili piogge dovrebbero determinare un calo delle temperature.