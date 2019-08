Il caldo non molla la sua presa sul Sud. Per domani, venerdì 9 agosto, è allerta ‘rossa’ in Molise dove sono previste temperature molto alte. La Protezione civile del Molise ha diramato un bollettino meteo che localizza nelle zone centrali e occidentali della regione le maggiori criticità. Nell’area costiera, invece, l’allerta è ‘arancione’.