Caldo e diabete, un binomio pericoloso: un frutto e 10 consigli per combattere la glicemia alta anche in estate

Caldo e diabete, binomio pericoloso. Se infatti la glicemia alta è un problema comune a molti, con il caldo bisogna prestargli particolare attenzione in quanto le elevate temperature potrebbero provocare disidratazione e perdita di liquidi e sali minerali con conseguenti sbalzi glicemici che sono molto pericolosi per la salute.

Il caldo torrido può aumentare infatti il rischio di ipoglicemia sopratutto in chi assume farmaci ad hoc. Quando il livello di glucosio è troppo basso si possono avvertire sintomi come eccessiva sudorazione, stanchezza muscolare, crampi, pelle umida, mal di testa persistente.

Pertanto in soccorso può giungere una corretta alimentazione in grado di prevenire gli sbalzi glicemici mantenendo il più possibile costante il livello di zuccheri nel sangue. In particolare vi è un frutto, spesso sottovalutato, che in realtà è amico della glicemia: si tratta della mela. Questo frutto era considerato dagli Antichi Romani un vero elisir di lunga vita: quando i giovani si apprestavano a studiare o intraprendere l’addestramento militare, la mater era solita preparare un dolce a base di mele come pasto, in quanto lo zucchero contenente in questo frutto, attraverso il processo di glicolisi, dona la giusta energia e stabilità al cervello e a tutto il corpo in generale. La mela è dunque consigliata anche per chi soffre di diabete, in quanto evita gli sbalzi glicemici.

Caldo e misurazione falsata della glicemia

Il caldo inoltre può falsare la misurazione dei livelli di glicemia. A tal proposito il dottor Cesare Berra, responsabile delle Malattie metaboliche dell’Ospedale Humanitas, fa chiarezza sulla questione: “E’ vero. La misurazione della glicemia è una componente fondamentale nella gestione della terapia diabetica – spiega l’esperto.

“Il caldo però può alterare la attendibilità dei dispositivi per il monitoraggio glicemico, sia quelli di tipo tradizionale che usano la puntura sul dito e le striscette reattive, sia quelli più moderni per il monitoraggio in continuo o transdermico come il “Flash”, ovvero un cerotto indossato sul corpo che contiene un sensore di glucosio di dimensioni ridotte, non più grande di una moneta, indossato sulla pelle per 14 giorni e collegato in modalità wireless con un lettore touchscreen. Ottenere un adeguato monitoraggio glicemico, senza “false” misurazioni dovute al caldo, può non essere un problema per i soggetti affetti da diabete anche al mare o durante i viaggi in estate se si presta attenzione a:

1. strisce reattive: evitare di tenerle a temperature elevate, se si vuole avere una misurazione corretta della glicemia. È raccomandabile invece conservarle a temperatura ambiente costante, evitando però caldo e umidità eccessive

2. cerotto per la misurazione della glicemia: con il caldo potrebbe staccarsi. In questo caso può aiutare portarsi in viaggio o in vacanza un backup del proprio sistema di monitoraggio glicemico

3. insulina: come tutti i farmaci iniettabili, l’insulina deve essere conservata a temperature adeguate. Durante i viaggi in estate o in spiaggia può essere un valido aiuto dotarsi di una borsa termica per conservare l’insulina già in uso a una temperatura adeguata, mentre l’insulina di riserva deve essere conservata a temperature inferiori tra 14-16 gradi in una piccola borsa frigo.

Infine, è importante ricordarsi di avere il “passaporto” per farmaci, insulina e dispositivi per la misurazione della glicemia, ovvero la certificazione del diabetologo che ne attesti “l’uso personale” e quindi la necessità per il paziente di tenerli con sé soprattutto nei lunghi viaggi in aereo o traghetto. Tale certificazione deve essere esibita ogni qualvolta è necessario sottoporsi a controlli di sicurezza, come negli aeroporti.”

Caldo e diabete: 10 consigli della Sid per affrontarlo senza paura

Anche la Sid, Società Italiana di Diabetologia, ha affrontato la questione legata alle alte temperature, fornendo tutta una serie di consigli da seguire per tutelare la salute delle persone che soffrono di glicemia alta.

Ecco il decalogo estivo per le persone con diabete a cura della Sid: