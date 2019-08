Caldo: l’ondata di calore spinge alla fuga dalla città 2 italiani su 3

Il caldo spinge la fuga dalla città più di due italiani su tre (68%) che lasciano le case per andare in vacanza, fare una scampagnata o raggiungere parenti amici nella settimana del ferragosto: è quanto emerge da un’analisi Coldiretti/Ixè in occasione dell’ondata di calore sulla Penisola con 8 città da bollino rosso.

Solo per poco più di un italiano su dieci (11%) – sottolinea la Coldiretti – il Ferragosto è un giorno come gli altri perché deve lavorare o semplicemente non si intende fare nulla di particolare mentre il 21% coglie l’occasione per stare in casa a riposare.

Quest’anno una ragione in più per allontanarsi è rappresentata dall’ultima ondata di calore che conferma l’anomalia di una estate 2019 che sale fino ad ora in Italia sul podio del più bollenti dal 1800, piazzandosi al terzo posto per effetto di un mese di luglio con 2 gradi in più rispetto alla media storica mentre giugno aveva fatto registrare una temperatura superiore di 3,3 gradi rispetto alla media, secondo una stima della Coldiretti su dati Isac Cnr.