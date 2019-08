Caldo e vento in Grecia: decine di incendi, evacuati paesini e campeggi

Decine di incendi stanno divampando in Grecia, a causa delle alte temperature e di forti venti: in alcuni casi i roghi hanno costretto ad evacuare paesini e campeggi. Al momento non si registrano feriti.

Le fiamme vengono contrastate con l’uso degli aerei ed elicotteri antincendio, sul posto anche centinaia di vigili del fuoco e volontari.