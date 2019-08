Campania: al via “Remare”, una rete per rimuovere i rifiuti in mare

Una ‘rete’ per salvare il mare. Remare, il progetto finanziato dalla Regione Campania, grazie a fondi europei Feamp 2014/2020, sarà presentato giovedì 29 agosto a Castellabate. Le quattro aree marine protette della Regione, insieme a cinque associazioni di categoria della pesca andranno a formare una grande ‘rete’ per ripulire il mare della Regione dai rifiuti e sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema. L’iniziativa è patrocinata dal ministero delle Politiche agricole e forestali. In mare, ci saranno centinaia di pescherecci che, oltre alle quotidiane attività di pesca, recupereranno rifiuti su un’area estesa, dal Cilento alla Penisola Sorrentina, dalla Costiera Amalfitana sino ad Ischia e Procida. Una grande operazione di pulizia e una campagna di promozione e sensibilizzazione con il coinvolgimento in primis dei pescatori e poi delle comunità interessate. L’Area Marina Protetta di Punta Campanella è capofila del progetto; le Amp Regno di Nettuno e il Parco Nazionale del Cilento con le Amp Costa degli Infreschi e Castellabate i partner insieme alle associazioni di categoria della pesca: Federazione regionale della pesca, Federazione nazionale delle imprese di pesca, Confcooperative Fedagripesca Campania, Agci pesca Campania, Lega regionale delle cooperative e mutue della Campania.