Orrore a Napoli: cani maltrattatati salvati dalla Polizia Municipale

Un cane coperto di parassiti, denutrito e incustodito, un altro legato al seggiolino di un’automobile chiusa senza alcun finestrino aperto. Sui due casi di maltrattamento di animali è intervenuta la polizia municipale di Napoli che è riuscita a salvarli; scattate le denunce per i proprietari. I due interventi sono stati messi in atto nei giorni scorsi, nell’ambito dei controlli nei quartieri di Fuorigrotta e Soccavo. Nella zona di Fuorigrotta è stato trovato un cane incustodito in condizioni di salute pessime con evidenti segni di denutrizione e ricoperto di parassiti che gli avevano procurato lesioni su tutto il corpo. Rintracciata tramite microchip la proprietaria, ha riferito di averlo affidato ad un’altra persona della quale non conosceva nemmeno il nome. Nella zona di Soccavo, invece, in Via Romolo e Remo un cane e’ stato trovato chiuso in auto. Gli agenti con l’aiuto di alcuni passanti sono riusciti ad aprire un finestrino e a liberare l’animale. Anche in questo caso e’ scattata una denuncia per maltrattamento.