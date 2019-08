Carrefour ritira uno dei suoi prodotti dagli scaffali: rischio salmonella, non consumare [INFO, MARCHIO E LOTTO]

Carrefour ha richiamato il salame campagnolo Salumi Pasini per rischio salmonella, la richiesta per chi avesse già acquistato il prodotto e di non consumare e riportare al punto vendita in cui è stato acquistato per ottenere il rimborso. L’avviso di richiamo è stato pubblicato sul sito web della catena di supermercati. In un campione del salame campagnolo Salumi Pasini è stata rilevata la presenza di salmonella, durante il piano di controlli ufficiali dell’Ats Insubria. Il prodotto oggetto di richiamo è stato messo in vendita in diversi formati di peso, tutti con il medesimo numero di lotto 1056 e la data di scadenza 05/08/2019. Il salame è stato prodotto da Salumi Pasini di Smapp Spa, nello stabilimento di via Circonvallazione 7, a Trezzano sul Naviglio in provincia di Milano. Per ulteriori chiarimenti è possibile contattare l’azienda produttrice Salumi Pasini al numero 334 6689227.