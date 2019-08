Il caso delle gemelle siamesi Marieme e Ndeye, il padre rifiuta operazione rischiosa

Il caso delle gemelline siamesi Marieme e Ndeye sta dividendo la Gran Bretagna: il dilemma è tentare o meno un’operazione chirurgica molto rischiosa per dividere le piccole, nate in Senegal, che condividono il fegato, l’apparato digerente e l’intestino.

Il padre Ibrahima Ndiaye ha deciso di non farle operare perché una delle due potrebbe morire: Marieme e Ndeye sono riuscite a sopravvivere sorprendendo i medici che davano loro pochi mesi di vita (oggi hanno 3 anni).

Il problema principale di un’eventuale operazione riguarda il sistema circolatorio: è impossibile separarle senza mettere a rischio la loro vita.

A gennaio i chirurghi del Great Ormond Street Hospital avevano preso in considerazione la possibilità di separare Marieme e Ndeye, ma il padre si è opposto per l’alto rischio e ha preferito negare il consenso: “Le mie ragazze continuano a crescere e mi danno tanta gioia“, ha dichiarato Ibrahima Ndiaye.