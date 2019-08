Chiara Ferragni in ‘Unposted’: “Se vuoi puoi farlo anche tu”

Venezia, 31 ago. (Adnkronos) – di Ilaria Floris

31 anni, 17 milioni di follower, secondo la rivista Forbes prima influencer al mondo nel campo della moda. L’ascesa di Chiara Ferragni, in pochissimo tempo diventata un’icona di stile per milioni di ragazzi, è raccontata da un’angolazione inedita in ‘Unposted’, il docu-film della 38enne regista Elisa Amoruso che ha seguito l’influencer cogliendone gli aspetti più intimi e privati, quelli che -nonostante la sovraesposizione mediatica del personaggio- non emergono nella quotidianità.

Nell’era dei social network, in cui la popolarità conta più di qualunque altro valore, avere milioni di fan virtuali è un potere immenso, che stravolge ogni forma di comunicazione e porta ad avere successo attraverso una strada apparentemente facile, diffondendo l’illusione per cui basta fare dei post su Instagram per guadagnare e avere una vita da sogno. Nella nuova clip del film, che verrà presentato alla mostra di Venezia mercoledì 4 settembre, la blogger sembra sottolineare che non basta “fare dei post” sui social, ci vuole di più: bisogna crederci davvero. “Il messaggio che mando è che se vuoi, puoi farlo anche tu”, dice l’influencer nel video.

Il 2018 per Chiara Ferragni è stato un anno denso di avvenimenti: la nascita del figlio Leone, il matrimonio con il rapper Fedez, la decisione di condurre in prima persona entrambe le società che ha fondato, la Tbs Crew e Chiara Ferragni Collection, diventando Ceo di entrambe, l’aumento sempre più rapido e incessante di follower. Il racconto segue le tappe di questa crescita, personale e professionale, scandita dalle stagioni che si susseguono e dalla vita frenetica della fashion blogger più influente del mondo.