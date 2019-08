Chirurgia: entro 3 anni possibili trapianti di cuore di maiale geneticamente adattato all’uomo

Entro il 2022 potrebbero essere eseguiti i primi trapianti nell’uomo di cuori ottenuti da maiali adattati geneticamente per evitare il rigetto: lo ha spiegato, in un’intervista al quotidiano inglese The Telegraph, Terence English, autore del primo trapianto cardiaco nel Regno Unito 40 anni fa e uno dei maggiori esperti mondiali del settore.

Ad effettuare l’intervento sarà Christopher McGregor (uno degli assistenti di English ai tempi dell’intervento) che entro fine anno effettuerà il primo trapianto di rene cresciuto in un maiale, modificato grazie alla tecnica Crispr di editing del Dna.

“Se il risultato dello xenotrapianto del rene sarà soddisfacente, è probabile che possano essere usati anche i cuori. Se funziona per uno funzionerà anche per l’altro,” spiega English.