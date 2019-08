Cilento: Simon Gautier è morto poco dopo avere chiesto aiuto

Simon Gautier, il turista francese scomparso lo scorso 9 agosto e il cui corpo è stato ritrovato ieri senza vita in un dirupo del Cilento, è morto subito dopo essere precipitato e avere chiesto aiuto: il 27enne è riuscito a dare l’allarme ai carabinieri ma, secondo una prima ricostruzione, anche in seguito all’esame esterno della salma, in poco tempo, 40/45 minuti, sarebbe morto. A causare il decesso – anche se si attende l’autopsia per un esame più approfondito – sarebbe stata la frattura di una gamba che avrebbe rescisso l’arteria, causando l’emorragia.

Il corpo, confermano gli inquirenti, era in avanzatissimo stato di decomposizione: ciò confermerebbe il fatto che Simon sia morto poco dopo la caduta.