Cina: approvati 6 nuovi farmaci antitumorali

In Cina nell’ultimo biennio è stato approvato l’ingresso di sei nuovi farmaci per il trattamento dei tumori maligni che accendono nuove speranze per i pazienti. Lo ha reso noto il Dipartimento dei Grandi Progetti Scientifici e Tecnologici del Ministero della Scienza e della Tecnologia.

I sei nuovi medicinali sono classificati come farmaci di tipo-1: significa che sono innovativi, hanno strutture e meccanismi d’azione nuovi e non sono mai stati commercializzati in precedenza, né in patria né all’estero. I nuovi farmaci sono utilizzati per il trattamento di tumori maligni come il cancro al polmone, al seno, al retto, il melanoma e il linfoma. Essi sono il risultato di un progetto scientifico e tecnologico lanciato nel 2008 al fine di trovare nuovi medicinali importanti, mentre nei 23 anni precedenti al lancio del progetto erano stati approvati solo cinque farmaci di tipo-1.

Dall’avvio del nuovo programma ne sono stati approvati 44. Chen Kaixian, vice direttore tecnico del progetto e membro dell’Accademia Cinese delle Scienze, ha detto che i nuovi farmaci hanno colmato il vuoto del trattamento clinico in Cina, e ha suggerito di ridurre il prezzo di questi farmaci per metterli a disposizione a prezzi accessibili offrendo cosi’ nuove speranze ai pazienti cinesi.