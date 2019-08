Cistite, col caldo il rischio aumenta: sintomi e cause dell’infiammazione, i consigli utili per prevenirla

Delle regole d’oro per tutelare, anche in vacanza, la salute delle vie urinarie sono state individuate da Integratori Italia in collaborazione con la dietista Angelica Pizzolante: si tratta di semplici regole che, con una buona prevenzione, sono il punto di partenza per non incorrere in fastidiose infezioni delle vie urinarie, tra le quali la più comune è la cistite, un’infiammazione di origine batterica dovuta al passaggio dei batteri intestinali che popolano l’ultimo tratto dell’intestino, e che possono raggiungere le vie urinarie fino alla vescica dall’esterno. Tale infezione nelle donne è frequente a causa della conformazione anatomica, e con il caldo, il mare o la piscina il rischio aumenta. Il caldo, infatti, indebolisce le nostre difese immunitarie e facilita la carica batterica. Inoltre, il contatto con il costume bagnato, la salsedine e la sabbia favoriscono la proliferazione di batteri e funghi.

La cistite estiva dà luogo a sintomi piuttosto fastidiosi: continuo e urgente stimolo a urinare, dolore e bruciore vescicale, gonfiore, fitte al basso ventre, febbre, traccia di sangue nelle urine.

Come mantenere il benessere dell’organismo anche durante le vacanze estive? Ecco di seguito regole e consigli utili:

portare un costume di ricambio e indossarlo subito dopo il bagno al mare o in piscina; fare il bagno in acque sicure e pulite; indossare biancheria di cotone di colore bianco; bere molta acqua; limitare l’alcool; curare l’igiene intima; avere un’alimentazione sana, varia e colorata; integratori con mirtillo rosso americano e probiotici possono aiutare. Il mirtillo vanta diverse virtù benefiche per la salute, dovute alle alte concentrazioni di sostanze utili per l’organismo, come acido citrico, acido malico, fosforo, calcio, manganese, vitamina A, vitamina C e composti fenolici (proantocianidine di tipo A), con effetto protettivo sulle cellule contro il danno ossidativo provocato dai radicali liberi.

Per approfondire: