Clima estremo in Francia: dal 1985 registrati solo picchi al rialzo

Gli effetti dei cambiamenti climatici sono sempre più evidenti: spesso si parla di episodi estremi, come episodi di freddo anomali che si verificano poco prima o dopo grandi ondate di caldo.

Per quanto riguarda la Francia, che tra giugno e luglio 2019 ha affrontato diverse ondate di calore, Météo France ha diffuso dei dati storici dai quali si rileva che se tra il 1947 e il 1985 i record di caldo e freddo si erano sostanzialmente alternati, dal 1985 si sono più registrati record di basse temperature, ma solamente al rialzo.

Secondo gli esperti, sarebbe una prova che in queste condizioni sul lungo periodo non è possibile mantenere un equilibrio e che il riscaldamento globale è ormai concreto e una realtà con cui fare i conti.