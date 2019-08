Clima, gli esperti: “Aumento della temperatura mai così veloce almeno negli ultimi 3 milioni di anni”

La temperatura globale non è mai aumentata così velocemente come ora. “Da 50 anni, sale in media di 0,2 gradi ogni 10 anni sulla terra e negli oceani“, dichiara Andrey Ganopolski dell’Istituto di ricerca sull’impatto climatico di Potsdam (Pik). Secondo i ricercatori del Pik, questo aumento non ha eguali, almeno negli ultimi 3 milioni di anni, e forse neanche negli ultimi 60 milioni. “Per fare un confronto – spiega Ganopolski – dopo il picco della più recente era glaciale, circa 20.000 anni fa, la temperatura della Terra è aumentata di circa 5 gradi nel corso di 10.000 anni. Un riscaldamento medio di circa 0,005 gradi per decennio, circa 40 volte più lento di oggi“, ha detto. Come si possono recuperare dati così indietro nel tempo? Attraverso lo studio diretto dei sedimenti oceanici, di diversi organismi e isotopi. La concentrazione di CO2, poi, può essere ricostruita in modo affidabile attraverso lo studio diretto di campioni di ghiaccio antartico, ma solo per gli ‘ultimi’ 800.000 anni. I dati precedenti si basano su misurazioni indirette e sono spesso contraddittori. Ma “i dati paleoclimatologici supportano l’idea che la CO2 rappresenti un fattore climatico molto importante“, aggiunge Ganopolski.