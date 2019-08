“Abbiamo gettato l’ancora al largo di Coney Island, espletando le pratiche doganali. Sbarcheremo a North Cove Marina alle 14.45 (le 20.45 in Italia), marea permettendo”: cosi’ Greta Thunberg ha annunciato su Twitter il suo arrivo a New York, dove partecipera’ ad un summit dell’Onu sulle emissioni zero. A dare il benvenuto alla giovane attivista svedese, dopo una lunga traversata ‘verde’ a bordo dello yacht Malizia II di Pierre Casiraghi, ci sara’ l’Onu con una piccola flotta di 17 barche a vela.