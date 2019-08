Clima, Greta: mare mosso a Sud della Nuova Scozia, arrivo a NY previsto per mercoledì

“Tredicesimo giorno. Mare mosso a sud della Nuova Scozia ma condizioni sono più lente del previsto e le condizioni meteorologiche suggeriscono un arrivo a New York mercoledì. Un nuovo aggiornamento arriverà mentre ci avvicineremo alla costa”. Così in un tweet l’attivista svedese per il clima Greta Thunberg che sta per arrivare a New York, completando il suo viaggio transatlantico di due settimane su uno yacht da regata.

In precedenza Greta puntava su un arrivo martedì pomeriggio o sera. La sedicenne è a bordo dello yacht da regata Malizia, salpato il 14 agosto da Plymouth, in Inghilterra. Negli Stati Uniti, la giovane attivista ha in programma di partecipare al vertice dell’azione per il clima delle Nazioni Unite a New York il 23 settembre a margine dell’Assemblea generale dell’Onu e alle proteste per il clima fissate per il 20 e 27 settembre. Thunberg visiterà anche il Canada e il Messico prima di unirsi alla conferenza annuale delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici ospitata dal Cile a dicembre