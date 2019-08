Greta fa lo sciopero del clima anche sull’Atlantico

Anche in mezzo all’Atlantico, Greta Thunberg prosegue col suo sciopero del venerdì per chiedere azioni contro la crisi climatica. L’attivista svedese sedicenne ha postato sui social una sua foto sulla barca Malizia II di Pierre Casiraghi con l’ormai famoso cartello “Skolstreik for Climatet” (“Sciopero per il clima” in svedese), che dall’anno scorso espone ogni venerdì.

Alle spalle di Greta, un cielo grigio e il mare mosso, ma la giovane appare tranquilla e sorridente. Malizia II è partita da Plymouth in Inghilterra il 14 agosto, e dovrebbe raggiungere New York in 12-13 giorni. A bordo del 18 metri a vela da competizione, oltre all’ispiratrice del movimento “Fridays For Future”, ci sono gli skipper Boris Herrmann e Pierre Casiraghi, il padre della giovane, Svante, e un regista che gira un documentario.