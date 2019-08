Clima, il riscaldamento globale non è uguale per tutti: il caldo è in aumento soprattutto in Europa e nell’Artico [DATI]

Il riscaldamento globale non colpisce in maniera uniforme tutto il pianeta. Uno studio sulle temperature del 2018, confrontate con la media storica del trentennio 1961-1990, dimostra come stia facendo molto più caldo di prima soprattutto in Europa, nell’Artico e in generale nell’emisfero settentrionale, mentre gli scarti (seppur sempre positivi) rispetto alla norma sono maggiormente contenuti nell’emisfero meridionale, in Sud America, in Asia, nel Pacifico e Africa.

Ecco tutti i dati con le località e le relative anomalie registrate: