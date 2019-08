Clima: record negativo di ghiaccio marino in Alaska

Gli effetti dei cambiamenti climatici sono pesanti anche in Alaska dove si sono registrati i livelli più bassi di ghiaccio marino: a causa di temperature record e incendi, alcune aree sono completamente prive di ghiaccio, un evento che non si è mai verificato così presto nel corso dell’anno, con ovvie conseguenze per il clima artico e la Terra.

Secondo Mark Serreze, direttore del National Snow and Ice Data Center (NSIDC), rispetto a tutte le rilevazioni degli anni precedenti, agosto 2019 fa registrare i livelli più bassi di ghiaccio marino artico di sempre: “Fondamentalmente, se guardi Point Barrow, il punto più settentrionale dell’Alaska, probabilmente non c’è ghiaccio marino entro 300-350 miglia in questo momento“.