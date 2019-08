“Dovremo attuare nuove iniziative più ambiziose per la lotta al cambiamento climatico, vorrei che nel 2050 l’Unione Europea sia un continente carbon neutral, è un obiettivo ambizioso ma dobbiamo agire. Per questo cercheremo di introdurre un fondo di transizione per aiutare le regioni più colpite dal cambiamento“: lo ha dichiarato la presidente eletta della Commissione europea Ursula von der Leyen, oggi a Roma al fianco del premier Giuseppe Conte.