Clochard accoltellato, due arresti

Benevento, 15 ago. (Adnkronos) – E’ stato accoltellato . I carabinieri hanno arrestato due persone: un 51enne di Forchia e un 18enne di Arienzo (Caserta). A scatenare l’aggressione sarebbe stata una lite scoppiata tra i tre in seguito al tentativo del 30enne di accedere all’esercizio commerciale di proprietà del commerciante caudino.

Secondo quanto ha appreso l’Adnkronos, sarebbe stato il 18enne a sferrare la coltellata all’addome dell’uomo che poi si sarebbe allontanato a piedi, ferito, fino ad arrivare al distributore di carburanti situato lungo la strada statale Appia dove è stato ritrovato, soccorso e portato in ospedale. Ai sanitari del 118, il clochard aveva riferito di essersi ferito da solo cadendo.

Ma i fatti ricostruiti dai carabinieri, che hanno vagliato le immagini delle videocamere, poste a sorveglianza del negozio del commerciale di Forchia (che quest’ultimo avrebbe cercato di cancellare così come le macchie di sangue) hanno restituito un’altra dinamica. Intanto, nel pomeriggio di ieri, il 30enne è stato operato presso l’ospedale Rummo ed è fuori pericolo.

Il 18enne, che attualmente si trova nel carcere di contrada Capodimonte a Benevento, dovrà rispondere di tentato omicidio; mentre il 51enne, che invece è agli arresti domiciliari, di favoreggiamento personale. Hanno operato i carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Montesarchio, insieme a quelli della stazione di Arpaia e di Arienzo, coordinati dal pm Maria Colucci.