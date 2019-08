Colpita da una scarica elettrica mentre fa la doccia: donna morta folgorata

Una tragedia è avvenuta nella tarda serata di ieri a Partinico, nel palermitano, dove una donna, Giuseppa Saputo, è morta folgorata. Secondo una prima ricostruzione dei fatti la pensionata stava facendo la doccia nella propria abitazione a Balestrate, in contrada Passerello, quando è stata colpita da una scarica elettrica che non le ha lasciato scampo. Sulla vicenda indagano i carabinieri, intervenuti sul posto insieme ai sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare la morte della donna, di 78 anni. La scossa è stata dovuta probabilmente al mancato funzionamento dell’impianto salvavita. La procura ha disposto la restituzione della salma ai familiari per celebrare i funerali