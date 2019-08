Cosmo Academy: apre la prima Accademia dello Spazio [INFO e DETTAGLI]

A Rainbow MagicLand, il più grande Parco dei Divertimenti del Centro-Sud, apre la prima Accademia dello Spazio. Un luogo unico in Italia da cui ragazzi di tutte le età potranno partire per un viaggio tra Scienza e Tecnologia che li porterà fino ai confini dell’Universo conosciuto, e oltre, a quello ancora tutto da scoprire. Destinazione: Spazio.

Si chiamerà COSMO ACADEMY, ed è la nuova attrazione con cui Rainbow Magicland inaugurerà la stagione 2020. Una struttura di oltre 3mila metri quadrati che nascerà attorno al Planetario – il più grande in Italia ed uno dei più grandi in Europa – che con la sua cupola di 25 metri e 250 posti a sedere domina l’intero parco.

Chiave di tutto è la curiosità: piccoli o adulti, tutti ci sentiamo da sempre “esploratori”, ecco perché MagicLand ha deciso di trasformare l’area che circonda il Planetario in un viaggio verso lo Spazio, in un racconto interattivo su come l’Uomo ha imparato a conoscere l’Universo.

Dalla ricerca pura ai satelliti, dal viaggio umano nello spazio, dai Buchi Neri allo studio della Terra e del Sistema Solare: Cosmo Academy – un progetto di “edu-tainment” sviluppato in collaborazione con ISIA Roma Design, la consulenza scientifica di Letizia Davoli e il sostegno del MIUR – permetterà di toccare con mano e conoscere, in modo facile, divertente e intuitivo, l’Universo che ci circonda. Dove ci troviamo e cosa significa lo sforzo che l’uomo sta realizzando per andare oltre le proprie conoscenze, per superare l’ultima frontiera dello Spazio.

Sarà un percorso immersivo, che fornirà le basi per comprendere a fondo il suggestivo spettacolo che poi sarà visibile nel Planetario: grazie anche all’aiuto di chi lavora ogni giorno nello spazio, come le aziende, i ricercatori, fino agli enti e alle agenzie che hanno nello spazio il loro ambito di lavoro, i visitatori del Parco verranno trasportati in un’altra dimensione, che sembra altro dalla Terra ma che in fondo, capiranno, è la Terra stessa.

Il Planetario del Parco, cuore di COSMO ACADEMY, prenderà nuova vita, diventando una vera e propria Accademia dello Spazio per tutti i ragazzi e le scuole che vorranno approfondire, con ospiti speciali – ricercatori, ingegneri, astronauti – l’avventura della esplorazione dell’Universo. Attraverso laboratori, conferenze, filmati unici e materiale esclusivo, conosceranno un mondo che sarà il loro.

Forte anche della posizione strategica lungo la direttrice Roma-Napoli, a soli 20 minuti dalla Capitale, Rainbow MagicLand è il più grande parco dei divertimenti del Centro-Sud Italia. Dopo la recente acquisizione da Pillarstone Italy un private equity del gruppo KKR, la nuova proprietà è desiderosa di dare nuovo slancio e impulso creativo al Parco. Tante le iniziative realizzate già in questa stagione a partire dalla nuova Area Giungla che al suo interno ha sviluppato ben 13 nuove attrazioni, alle quali si aggiungerà, nella stagione 2020, COSMO ACADEMY.

Il Planetario – con una cupola di 25 metri, un sistema di proiezione con 12 proiettori per visioni in 3d, e dotato di ben 250 posti a sedere – è attualmente ospitato all’interno di un grande edificio, il Castello di Alfea, che letteralmente domina l’intero parco. E’ il più grande d’Italia ed uno dei più grandi d’Europa: ad esempio, il Peter Harrison Planetarium di Greenwich ha solo 120 posti a sedere, mentre il new Hayden Sphere di New York, classificato al 1° posto tra i planetari più belli del mondo, misura 26,5 metri (solo 1,5 metri di differenza).

COSMO ACADEMY, grazie alla capacità di raccontare cose difficili divertendo ma senza perdere mai il rigore scientifico, sarà la Porta per le Stelle per tutti i visitatori di Rainbow Magicland, con un occhio speciale per le scuole che potranno godere di eventi speciali pensati e realizzati su misura dei propri studenti.