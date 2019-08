Crollo di Ponte Morandi: Genova si prepara alle commemorazioni per il primo anniversario

Genova si prepara alle commemorazioni del primo anniversario del crollo del ponte Morandi, il 14 agosto.

La cerimonia ufficiale con il presidente Mattarella, il premier Giuseppe Conte, i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, e i ministro Toninelli e Bonisoli si terrà in un capannone nei pressi del luogo dove sta nascendo la nuova pila nove del viadotto, mentre, gli sfollati si ritroveranno per perpetrare il rito del lancio di 43 rose bianche nel torrente Polcevera accompagnato da 43 rintocchi di campana tibetana.

Due maxischermi saranno montati in via 30 giugno per consentire ai cittadini di assistere alla commemorazione.