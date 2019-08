Allerta allergeni non dichiarati in prodotti dolciari: il Ministero della Salute richiama diversi prodotti [MARCA e LOTTO]

Allerta allergeni in alcuni prodotti dolciari. Il Ministero della Salute ha richiamato alcuni prodotti che non risultano idonei al consumo da parte delle persone allergiche al latte. I prodotti in questione sono le crostate della marca Le Dolci Passioni e prodotte nello stabilimento di San Giorgio Del Sannio, in provincia di Benevento da Nardone Produzioni Dolciarie SRL.

Il rischio è collegato alla presenza di allergene derivante dal latte scremato non dichiarato in etichetta. Le crostate sono in confezioni da 180 grammi. Di seguito i LOTTI interessati: