Allarme smartphone tra gli adolescenti: i danni silenziosi che causano sono irreversibili

Sembra scontato ma è necessario ribadirlo perché sta diventando una vera e propria emergenza: l’uso prolungato del cellulare può causare disturbi soprattutto agli adolescenti. Secondo i risultati di recenti studi lo smartphone viene usato in media 5 ore al giorno. “Questo uso intensifica – spiega Giovanni Battista Tura, responsabile di Psichiatria dell’Irccs Fatebenefratelli di Brescia – l’accelerazione fra intenzione e azione, fra richiesta e soddisfacimento della stessa. Positivo, tutto ciò, per alcuni versi, negativo se non ci consente più di filtrare, attendere, decidere, procrastinare, rimandare, sostanzialmente pensare. Tutto ciò può diventare – sottolinea il medico – il presupposto per percorsi di sofferenza psichica di diversa natura: se l’artificiale sostituisce il reale, quando poi il reale ti interpella con le sue istanze complete, se non sei allenato, scappi, vai in ansia, ti deprimi. Un circolo vizioso, in cui causa ed effetto si mescolano, in cui determinanti e risultato si confondono”.

Secondo Tura, il discorso diventa più preoccupante se riferito agli adolescenti “perché– spiega – si sommano due variabili che diventano fattori di moltiplicazione: da un lato l’elevata fruizione di questo strumento tipico della fascia adolescenziale, dall’altro il delicato e fragile percorso di identificazione e di adultizzazione in corso, in cui ogni variabile in campo ha un valore specifico elevato, e piu’ queste variabili sono disequilibranti, innaturali e decontestualizzate con il fisiologico crescere, piu’ sono a rischio di generare malessere e reali disturbi”.