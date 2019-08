Delfini spiaggiati in Toscana: scoperta la causa dei decessi, 40 nel 2019

Scoperta la causa degli spiaggiamenti di delfini sulla costa della Toscana: confermato il virus Cemv, il Mobillivirus dei cetacei, come causa dei decessi – 40 da inizio 2019 – ma le analisi hanno evidenziato anche la presenza di Ddt e Pct che potrebbero aver contribuito al diffondersi della malattia. E’ quanto rende noto la Regione Toscana a cui è stata trasmessa la relazione circa le analisi fisiche, batteriologiche ed ecotossicologiche sulle carcasse di delfino rinvenute lungo le coste toscane. Il referto, sottoscritto da tecnici del dipartimento di scienze fisiche terra e ambiente dell’Università di Siena, dell’Istituto zooprofilattico sperimentale per le Regioni Lazio e di Arpat, annuncia poi ulteriori indagini per stabilire eventuali correlazioni tra il fenomeno in corso ed i precedenti analoghi avvenuti nel Santuario dei Cetacei nel 2013 e nel 2016. Il lavoro sarà condotto in collaborazione con il Centro di referenza nazionale per la diagnosi dei Mammiferi marini spiaggiati (Credima), che sta analizzando i casi di altri delfini spiaggiati in Liguria.