Delfino morto a Ostia, l’Istituto zooprofilattico: “Impossibile accertare le cause”

”Il delfino spiaggiato sulle coste di Ostia è il sesto esemplare di cetaceo segnalato da giugno ed il 13° dall’inizio dell’anno lungo le coste laziali. L’animale, un maschio adulto della lunghezza di 300,5 cm è stato rinvenuto incagliato tra i frangiflutti già in incipiente stato di putrefazione, ed è stato ritenuto inadatto all’esecuzione di esame anatomopatologico ed analisi di laboratorio destinate alla ricerca della causa di morte”. Lo comunica in una nota la Direzione Operativa Diagnostica Generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Lazio e Toscana.

“Grazie al costante monitoraggio sugli eventi di spiaggiamento sulle coste di pertinenza dell’Istituto Zooprofilattico Lazio e Toscana, incentivato e rinforzato nel corso degli ultimi 10 anni, è possibile osservare che il numero di spiaggiamenti lungo le coste del Lazio è in linea con la media di spiaggiamenti osservati nello stesso territorio e nello stesso periodo, negli ultimi 4 anni. – continua la nota – Si ricorda che Il morbillivirus è un virus specifico dei cetacei, ed in passato è stato responsabile di morie tra questi mammiferi marini, ma non costituisce un pericolo di malattia per l’uomo. Si ringrazia la Capitaneria di Porto di Ostia, di Fiumicino e la ASL RM3 per il supporto nella gestione dell’evento di spiaggiamento del 17 agosto 2019”.