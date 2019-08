Le principali cause del diabete mellito, o di tipo 2, sono il sovrappeso e la mancanza di esercizio fisico. Il nemico numero uno di questa patologia è dunque la vita sedentaria, tipica purtroppo che dei giovanissimi, che trascorrono molto tempo davanti al pc. L’età in cui si inizia a soffrire di questa malattia infatti si è drasticamente abbassata: in 10 anni i giovani tra 20 e 30 anni colpiti sono aumentati del 50% toccando quota 150.000.

Le cause di questa forma di diabete sono anche genetiche, ma la cattiva alimentazione può essere dannosa. Cibi e bevande contenenti grandi quantitativi di zucchero andrebbero quasi demonizzate, ma per contro ce ne sono alcuni che aiutano a tenere a bada la glicemia e dunque l’insorgenza di diabete.

Il sito britannico Express ha stilato un elenco di tre bevande molto utili in questo senso: