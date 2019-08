Ecco la “dieta” che combatte le infiammazioni e protegge da diabete, cancro e malattie cardiache

Nuova conferma degli effetti benefici del digiuno sulla salute: questo “regime alimentare” riduce l’infiammazione e migliora le malattie infiammatorie croniche senza influenzare la risposta del sistema immunitario alle infezioni acute, secondo quanto rilevato da un gruppo di ricercatori del Mount Sinai Hospital in uno studio pubblicato su “Cell”.

L’infiammazione acuta è un normale processo immunitario che aiuta a combattere le infezioni, ma l’infiammazione cronica può avere gravi conseguenze sulla salute, come malattie cardiache, diabete, cancro, sclerosi multipla e malattie infiammatorie intestinali.

“E’ noto che le restrizioni caloriche migliorano le malattie infiammatorie e autoimmuni, ma i meccanismi con cui una ridotta assunzione calorica controlla l’infiammazione sono poco conosciuti“, ha spiegato Miriam Merad, direttore del Precision Immunology Institute presso la Icahn School of Medicine al Mount Sinai, ed autrice senior della ricerca.

I ricercatori hanno dimostrato che il digiuno intermittente riduce il rilascio delle cellule pro-infiammatorie “monociti” nella circolazione sanguigna: durante i periodi di digiuno, tali cellule diventano “dormienti” e sono meno infiammatorie dei monociti che si trovano in coloro che hanno invece mangiato. “I monociti sono cellule immunitarie altamente infiammatorie che possono causare gravi danni ai tessuti e si è osservato un aumento della loro circolazione nel sangue a causa delle abitudini alimentari che gli esseri umani hanno acquisito negli ultimi secoli“, ha precisato Merad.

Gli scienziati ora si sono posti l’obiettivo di continuare a cercare di decifrare i meccanismi molecolari attraverso i quali il digiuno migliora le malattie infiammatorie: ciò potrebbe portare a nuove strategie terapeutiche per prevenire numerose malattie.