Chi l’avrebbe mai detto? Eppure ora lo ha confermato addirittura la scienza: uno o due bicchieri di vino prima di coricarsi possono favorire la perdita di peso ed equivalgono a un’ora in palestra. Buone notizie, dunque, per i più pigri. Si tratta dei nuovi risultati ottenuti dall‘Università di Alberta in Canada, secondo i quali un bicchiere di vino rosso equivale, appunto, a un’ora di fitness.

La ricerca condotta da Jason Dyck dell’Unio è giunta alla conclusione che i benefici per la salute nel resveratrolo, un composto contenuto nel vino rosso, sono simili a quelli dovuti all’esercizio, in termini di perdita di peso. Il resveratrolo, in sostanza, agisce per impedire alle cellule di grasso di guadagnare più densità. La scoperta è supportata e avallata da altri scienziati della Washington State University e di Harvard, che hanno scoperto che un bicchiere di vino notturno (o due) può effettivamente favorire la perdita di peso. Secondo gli studi, il vino rosso aiuterebbe a prevenire un aumento di peso del 70% bevendone almeno due bicchieri al giorno, possibilmente di sera. Il vino bianco farebbe un effetto simile ma in misura più ridotta.