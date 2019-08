Ebola, Medici senza Frontiere: “Ottima notizia sui risultati delle terapie, ma l’epidemia non è finita”

Medici Senza Frontiere (Msf) “accoglie con favore” gli ultimi progressi relativi alla sperimentazione clinica dei potenziali farmaci contro il virus Ebola. “Questa è un’ottima notizia per i pazienti”, afferma Esther Sterk, consulente per le malattie tropicali di Msf.

“È positivo che questi due farmaci saranno utilizzati perché da un lato ci aspettiamo un miglioramento delle possibilità di sopravvivenza, dall’altro si tratta di medicinali più facili da somministrare per il personale medico”., aggiunge. “Siamo contenti che sia stato scelto di interrompere lo studio attuale e di iniziare una fase nuova in cui solo i due trattamenti di maggior successo saranno somministrati ai pazienti e ulteriormente esaminati – sottolinea la nota di Msf – Come dimostrano i risultati preliminari, REGN-EB3 o mAb114 offrono alle persone affette da Ebola una maggiore possibilità di sopravvivenza rispetto agli altri due farmaci”.

Msf – ricorda la nota – ha partecipato agli studi clinici nei centri di trattamento di Katwa e Butembo tra gennaio e febbraio di quest’anno. Anche se quella di oggi rappresenta una buona notizia, ciò non vuol dire che l’epidemia di Ebola in Repubblica Democratica del Congo stia per finire, avverte l’organizzazione.

Abbiamo ancora urgentemente bisogno di trovare un modo per ridurre la trasmissione del virus. Le comunità interessate devono essere messe al centro della risposta all’epidemia, occorre dare priorità ai loro bisogni medici e, infine, vanno ripensate le attuali strategie di risposta che si sono rivelate fallimentari, conclude Msf.