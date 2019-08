Ebola: al via programma di ricerca in Uganda per sviluppare vaccino

In Uganda è stato avviato un programma di ricerca allo scopo di sviluppare un vaccino efficace contro il virus dell’ebola, che si sta diffondendo nel Paese dalla vicina Repubblica democratica del Congo: lo ha annunciato ai media locali il responsabile della campagna, precisando che lo studio durerà “circa 2 anni” e “coinvolgerà 800 persone“, tra operatori sanitari locali e ricercatori.

Le autorità sanitarie temono che il virus possa diffondersi nei 2 Paesi e come misura preventiva hanno annunciato una campagna di vaccinazione.

In Uganda si sono registrati 3 decessi.