Ebola, l’Oms: quarto caso a Goma

L’Organizzazione mondiale della sanità ha confermato un quarto caso di ebola nella città di Goma, nell’est della Repubblica democratica del Congo. Il nuovo caso riguarda la figlia, di un anno, di un uomo morto lo scorso mercoledì a causa del virus. Anche la madre della bambina è risultata positiva al test per l’ebola. Secondo gli ultimi dati dell’OMS al 31 luglio, ci sono stati 2.713 i casi di ebola in Congo (2619 confermati e su 94 probabii), di cui 1823 decessi, 771 tra sopravvissuti e pazienti ancora in cura.