Emergenza incendi in Sicilia: in tre giorni 63 roghi hanno bruciato 356 ettari di territorio

Negli ultimi tre giorni, in Sicilia, sono andati a fuoco 356 ettari, di cui 198 di superficie boschiva, nel corso di 63 differenti incendi. Il Corpo Forestale della Regione Siciliana ha fatto fronte a questa emergenza schierando sul campo 585 uomini e oltre 100 mezzi terrestri. In 72 ore sono stati impiegati, complessivamente 25 mezzi aerei, tra elicotteri e Canadair, che hanno portato a termine 264 lanci sui roghi che hanno colpito la Regione. Sono oltre 130 i Vigili del fuoco al lavoro nella provincia di Palermo per gli incendi di macchia mediterranea. Monreale, Belmonte Mezzagno, Altofonte e Terrasini i comuni interessati. A Petralia Soprana due squadre schierate a protezione del centro abitato. “Adesso attendiamo l’arresto dei criminali che hanno causato questi roghi – ha detto il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci -, visto che è ormai certo, che non si tratti solo di incendi accidentali“.

Incendio di sterpaglie lambisce le abitazioni nella periferia di Catania

Un vasto incendio di vegetazione e sterpaglie, nella zona periferica di San Giorgio a Catania ha interessato una vasta area incolta in prossimità di via Fossa della Creta. Le fiamme hanno lambito diverse abitazioni. L’intervento di tre squadre di Vigili del Fuoco del Comando e di due autobotti di rincalzo, ha evitato che il rogo si propagasse ulteriormente ed investissero anche una fabbrica di mobili. Sull’area dell’incendio sono stati eseguiti alcuni lanci da elicotteri antincendi della Forestale su richiesta della squadre dei pompieri impegnate a terra.

M5S:”Gli incendi sono una delle emergenze principali della Sicilia”

“Basta, ne abbiamo abbastanza di aggiornare con intollerabile puntualità la contabilità degli ettari di boschi siciliani andati in fumo. Di questo passo ai nostri figli lasceremo un cumulo di cenere. La stalla va chiusa mentre qualche bue è ancora dentro, non quando sono tutti irrimediabilmente scappati. Musumeci ne prenda atto e corra ai ripari subito, cominciando a considerare quella degli incendi come una delle emergenze principali della Sicilia e non come un’ imprevedibile calamità”.

Lo affermano i deputati del M5S all’Ars, componenti della commissione Ambiente (Trizzino, Di Paola, Palmeri e Campo) che chiederanno l’istituzione di una sottocommissione incendi all’Ars“allo scopo di varare, di concerto con tutte le forze politiche, un ddl in tempi strettissimi che metta dentro tutto, prevenzione e programmazione, per arrivare quantomeno alla prossima stagione con tutti gli strumenti necessari per combattere al meglio questa immane battaglia”.

“Ad ogni incendio – commenta Trizzino – va in onda lo stesso misero copione: l’esame postumo di tutte le omissioni sul tema, a cominciare dalla mancata creazione dei viali parafuoco o della mancata convenzione con i vigili del Fuoco, per parlare solo di alcune delle colpe di questo governo. Certo, con questo non avemmo risolto il problema incendi, ma sicuramente avremmo limitato i danni. Ebbene, nel ddl tutto dovrà essere codificato a puntino, compreso il puntuale uso in fase preventiva dei tantissimi lavoratori della Forestale”.