Emergenze Planetarie, Zichichi: “Il ruolo che riuscirà ad avere la Scienza nel Terzo Millennio sarà determinante”

“Il ruolo che riuscirà ad avere la Scienza nel Terzo Millennio sarà determinante per affrontare e risolvere le 72 Emergenze Planetarie di cui si parla poco pur essendo in queste emergenze la serie di pericoli sul futuro del pianeta Terra“: lo ha detto il presidente dei Seminari, Antonino Zichichi, alla vigilia della 52ª sessione (che si apre domani alle 09:30 nell’aula Paul Dirac del Centro di cultura scientifica “Ettore Majorana” di Erice). “La forma di materia vivente alla quale apparteniamo ha ereditato queste emergenze – ha detto Zichichi – dalla violenza politica ed economica che ha purtroppo caratterizzato il ventesimo secolo e che ci ha lasciato in eredità le Emergenze che la comunità scientifica della WFS (World Federation of Scientists: diecimila scienziati di 115 Nazioni) ha saputo identificare realizzando cento Progetti-pilota in cinquanta Paesi, al fine di avere la certezza che fosse possibile affrontare e risolverle. I risultati ottenuti dalla WFS sono l’unica prova, per tutti i Governi del mondo, sulla certezza che è possibile affrontare e risolvere i problemi legati alle Emergenze Planetarie a una sola condizione: che ci sia una ferma volontà politica per risolverle“.

Questa 52ª Sessione – dedicata al ruolo della Scienza nel Terzo Millennio – è sotto gli auspici delle Istituzioni Universitarie e dei Laboratori Scientifici delle ventinove Nazioni da cui provengono gli oltre cento scienziati e specialisti che prenderanno parte ai lavori. Uno degli scienziati, Václav Klaus, è stato Presidente della Repubblica Ceca, l’altro, Jan Szyszko, quand’era Ministro dell’Ambiente nel Governo Polacco convinse il Parlamento della Polonia a dedicare un giorno di lavori alle Emergenze Planetarie.