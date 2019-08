Emilia Romagna: nuovi cantieri da mezzo milione nel Piacentino per il maltempo dello scorso maggio

Il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini annuncia l’apertura di nuovi cantieri, per mezzo milione di euro, in Val Trebbia e Val D’Arda per fronteggiare le conseguenze del maltempo dello scorso maggio. “Subito al lavoro, come promesso, per opere di ripristino e messa in sicurezza di strade e suolo“, afferma Bonaccini nella due giorni di sopralluoghi sull’Appennino piacentino. “Da inizio anno, soltanto a Piacenza, oltre 50 interventi per 4,5 milioni“. Sono le 9 opere previste per Bobbio (2) Coli (1) e Morfasso (6) nell’ambito del nuovo Piano di interventi di Protezione civile, che per l’intera provincia vale 1 milione. Al via anche un cantiere da 200 mila euro a Cortebrugnatella. Il presidente ha confermato l’impegno anche per affrontare i danni della grandinata dello scorso 2 agosto. Gli agricoltori, tramite le loro associazioni, devono segnalare i danni al Servizio Territoriale Agricoltura della Regione, che provvederà a fare i sopralluoghi.