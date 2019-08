Eruzione Stromboli, allerta arancione: stop allo sbarco per i mezzi privati, alle 18 incontro con la popolazione

Stromboli ancora in allerta in seguito alle tre esplosioni vulcaniche avvenute nei giorni scorsi. Stop allo sbarco sull’isola di Stromboli per gli escursionisti trasportati da imbarcazioni e navi non di linea. Il sindaco di Lipari, Marco Giorgianni, ha prorogato l’ordinanza emessa mercoledì scorso dopo la nuova violenta eruzione del Vulcano che questa volta, a differenza dello scorso 3 luglio, non ha provocato danni e feriti.

Il divieto, valido fino alle 8 di lunedì prossimo, è stato preso “per la pubblica e privata incolumità” in vista dell’ipotizzabile “notevole afflusso di escursionisti sull’isola attirati dall’attività vulcanica straordinaria in corso” e “in attesa degli approfondimenti conseguenti alla riunione della Commissione nazionale grandi rischi”. Intanto è stata estesa a due miglia marine l’interdizione di navigazione nel tratto di mare antistante la Sciara del fuoco. Ieri il dipartimento della Protezione civile ha disposto il passaggio di allerta per il vulcano dal livello giallo ad arancione e l’attivazione della fase operativa di ‘preallarme‘.

Alle 18 incontro con la popolazione sull’emergenza

Alle 18 il sindaco Marco Giorgianni incontrerà la popolazione all’hotel La Sirenetta per affrontare l’emergenza scatenata dall’attività vulcanica dello Stromboli. Subito dopo la conclusione della Commissione nazionale grandi rischi di ieri, Giorgianni ha raggiunto l’isola delle Eolie, dove è stata costituita l’unità congiunta di Protezione civile, presso il Coa – Centro operativo avanzato, da cui proseguiranno le attività di raccordo e di aggiornamento tramite video conferenza con le altre istituzioni partecipi, programmate per oggi.

I volontari della Protezione civile comunale e del gruppo Vis, insieme alla Croce Rossa e alle Guide alpine vulcanologiche dell’isola, hanno incontrate il sindaco ieri sera. Giorgianni ha sottolineato l’importanza del loro impegno nella gestione e prevenzione dei rischi e nella diffusione delle informazioni e delle indicazioni di Protezione civile.