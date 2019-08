Escursionista francese disperso nel Golfo di Policastro: “Ricerche anche di notte”

“Stiamo lavorando giorno e notte ma, ad ora, non ci sono novità“: lo ha dichiarato il sindaco di San Giovanni a Piro (Salerno), Ferdinando Palazzo, in riferimento all’escursionista francese, Simon Gautier, scomparso da diversi giorni tra i sentieri del Golfo di Policastro. “Stiamo lavorando incessantemente, sul posto ci sono le forze dell’ordine, i vigili del fuoco, ci sono cacciatori e semplici cittadini che sono a lavoro per cercare il giovane – ha dichiarato il primo cittadino all’Adnkronos – Non ci arrendiamo“.