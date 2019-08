Escursionista morto in Cilento: boom di download dell’app “Where are U”

Dopo la tragica morte di Simon Gautier, il 27enne francese morto dopo essere rimasto ferito nel corso un’escursione in Cilento, è boom di download all’app Where are U, l’applicazione che – in attesa della “AML” – localizza con precisione la posizione del chiamante e la invia alla centrale dell’112.

Ad agosto, a fronte di una media giornaliera che oscilla tra i 600 e gli 800 download (in agosto la media è in genere più bassa del resto dell’anno) nei giorni 18 e 19 e 20 i download sono stati rispettivamente 1511, 12080 e 18966, e il trend è in continuo aumento.

Oggi, 21 agosto, alle ore 9, i download risultavano già 1617, contro la media di download al giorno del 2018 di 602 e una quella del 2019 di 1167. Il totale dei download/registrazioni ammonta finora a circa un milione.