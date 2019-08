Esplosione in base militare russa, Greenpeace: “A Severodvinsk, radiazioni 20 volte più alte, le autorità chiariscano”

Nell’area di Severodvinsk, teatro di una serie di esplosioni a catena e di un grosso incendio in una base militare, stando ai dati della sezione regionale del ministero delle Emergenze russo, è stato registrato ieri un aumento di 20 volte del livello delle radiazioni. Lo denuncia Greenpeace Russia, che chiede al Rospotrebnadzor, l’autorità russa per i consumatori, di valutare queste informazioni e determinare “quali radionuclidi sono stati dispersi nell’aria e se esiste una minaccia per la salute umana”.