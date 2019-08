La Commissione europea ha approvato Tecentriq* (atezolizumab) di Roche in combinazione con Abraxane* (nab-paclitaxel) per alcune pazienti adulte con carcinoma mammario triplo negativo localmente avanzato non resecabile o metastatico. L’approvazione di questa associazione segna il via libera al primo regime di immunoterapia disponibile in Europa per il carcinoma mammario triplo negativo e sarà destinato alle pazienti con tumori Pd-L1 positivi che non hanno ricevuto chemioterapia precedentemente, riporta ‘PharmaTimes‘.

L’approvazione dell’anticorpo monoclonale si basa sui risultati dello studio di fase III IMpassion130, che dimostrano per la prima volta come l’utilizzo di una immunoterapia come atezolizumab in associazione alla chemioterapia possa generare un vantaggio terapeutico in termini di controllo della malattia e di sopravvivenza libera da progressione, oltre a ridurre significativamente il rischio di peggioramento o decesso. Sandra Horning, Chief Medical Officer di Roche, ha affermato che “negli ultimi 30 anni ci siamo dedicati a trasformare la vita delle persone con carcinoma mammario. Ora, siamo lieti che il primo trattamento immunoterapico per il carcinoma mammario triplo negativo sia disponibile per le pazienti europee“.