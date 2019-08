Febbre del Nilo, torna l’incubo in Emilia Romagna: primo caso accertato a Ferrara

Torna l’incubo Febbre del Nilo a Ferrara: è stata accertata la prima infezione dell’estate 2019. La malattia causò nel 2018 101 casi in Emilia Romagna di cui 21 mortali. Il virus sembra aver colpito un paziente di 61 anni di Carpi, in provincia di Modena: l’uomo è ricoverato da circa una settimana presso il reparto di neurologia dell’ospedale ferrarese di Sant’Anna. L’uomo, a causa di una patologia cronica di tipo ematologico, non riesce a produrre anticorpi sufficienti per bloccare le infezioni. Il paziente aveva oltretutto avuto problemi con il virus già lo scorso anno, pertanto i medici stanno cercando di capire se si tratta di una ricaduta o di un nuovo episodio.

Nessun allarmismo comunque: “gli esiti – recentissimi – della sorveglianza per circolazione del virus West Nile sul territorio modenese sono tuttora negativi, motivo per cui al momento non sono state attivate le misure straordinarie previste dal piano arbovirosi”, spiega la Regione Emilia-Romagna in una nota.