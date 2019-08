Ferragosto: 13mila militari impegnati in missioni in Italia e all’estero, 5mila vigili del fuoco in servizio

Circa 7.250 militari sono impegnati in Italia nell’Operazione Strade Sicure e nell’Operazione Mare Sicuro, circa 5.750 militari dell’Esercito, Marina, Aeronautica e Arma dei Carabinieri sono impegnati all’estero nell’ambito di missioni sotto egida Onu, Ue e NATO o in Operazioni di assistenza alle Forze Armate locali per la stabilizzazione delle aree di crisi: è quanto comunica il Ministero della Difesa in una nota.

Sono 5.000 i vigili del fuoco in servizio nel giorno di Ferragosto, cui si aggiunge il personale dei 278 distaccamenti volontari. Quindici i Canadair e 28 gli elicotteri della flotta aerea del Corpo operativi oggi, 33 le unità navali: è il dispositivo pronto a intervenire per garantire la sicurezza dei cittadini su tutto il territorio nazionale.

Dal 15 agosto 2018 sono stati 993.650 gli interventi effettuati dalle squadre dei vigili del fuoco in Italia, con una media che supera le 2.700 operazioni di soccorso al giorno. Sono 238.229 gli interventi per incendi, di cui il 10% riferiti a boschi e vegetazione in genere.